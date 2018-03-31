События

08:14 31.03.2018

В Киеве будут судить мошенника, который обманным путем завладел денежными средствами граждан на 3,3 млн грн

В Киеве будут судить 31-летнего местного жителя, который мошенническим образом завладел средствами на 3,3 млн. грн 27 граждан, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"В течение 2016-2017 годов указанный человек, представляясь сотрудником Министерства инфраструктуры Украины, что не соответствовало действительности, под предлогом распродажи старых служебных автомобилей министерства по низким ценам, присваивал средства граждан в больших и в особо крупных размерах", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители направили в Шевченковский суд г.Киева обвинительный акт относительно злоумышленника по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.1-4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) направлено в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

За совершенные уголовные преступления обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. Как отмечается, до решения суда злоумышленник будет находиться под стражей.

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Интерфакс-Украина
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