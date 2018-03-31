События

07:17 31.03.2018

На Черниговщине правоохранители прекратили деятельность межрегионального "конвертационного центра"

Прокуратура в Черниговской области прекратила деятельность межрегионального "конвертационного центра", сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"В ходе проведения досудебного расследования задокументирована деятельность межрегионального "конвертационного центра", в который вовлечены более 40 предприятий с признаками фиктивности. В качестве директоров и учредителей этих предприятий за денежное вознаграждение привлечено малообеспеченных лиц", – говорится в сообщении.

Следователи налоговой осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, зарегистрированном по фактам уклонения от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства по ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 УК Украины.

"В дальнейшем реквизиты предприятий с признаками фиктивности использовались для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей", – отметили в прокуратуре.

На основании постановлений следственного судьи правоохранители провели обыски по месту жительства лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра", а также в офисных помещениях и транспортных средствах.

В итоге следователи обнаружили и изъяли печати и штампы предприятий с признаками фиктивности, государственных учреждений, частных нотариусов, посольств Украины в Великобритании и Литве, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме более 200 тыс. грн.

Кроме того, отмечается, прокуратура наложила арест на денежные средства в сумме 910 тыс. грн., находившиеся на банковских счетах предприятий с признаками фиктивности, и на денежные средства в сумме более 1,4 млн. грн., находившиеся на специальных счетах электронного администрирования НДС в государственной фискальной службе Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг причастных к преступлениям лиц с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещению причиненного государству ущерба.

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