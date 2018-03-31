События

05:48 31.03.2018

РФ высылает украинских дипломатов из тех городов, где удерживаются политзаключенные

РФ высылает украинских дипломатов из тех городов, где удерживаются политзаключенные

Российская Федерация высылает 13 действующих дипломатов Украины из городов, где происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными – в основном из посольства в Москве, и 5 – из консульства в Ростове, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5- из нашего консульства в Ростове. Там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", – написала она.

По ее словам, родственники заключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев.

"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах", – заверила Геращенко.

Также по ее мнению, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам Страны ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами- в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, которая выступила солидарно с Британией и миром", – подчеркнула И.Геращенко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один погиб, трое ранены

В Запорожской области ликвидировано производство контрафактного медицинского спирта, организатору объявили о подозрении

Власти готовятся в 2018 году открыть несколько обновленных туристических объектов в Киеве

Глава АП Райнин задекларировал за 2017 год более 537 тыс. грн. зарплаты

Кличко оповестил, когда закончится отопительный сезон в Киеве

Семерак указал в е-декларации-2017 519 тыс. грн доходов

Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2017 536 тыс. грн доходов

В РФ суд отказал в иске о рассекречивании дневников врачей Ленина

В лондонской полиции опровергли проведение обыска российского самолета

Суд арестовал крымский сейнер "Норд" – Генпрокуратура

ПОСЛЕДНЕЕ

Генеральный секретарь ООН считает необходимым расследовать гибель людей в секторе Газа

Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР

В СБ ООН обсудят ситуацию в Секторе Газа

Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию

Один украинский военный погиб и трое получили ранения во время выполнения боевых задач

Директор Transparency International Украина задекларировал за 2017 год более 230 тыс. грн зарплаты

Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии

НАБУ: В действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности

Чечеткин пригрозил силовыми методами в случае недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам объектов

Холодницкий потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА