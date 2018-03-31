Генеральный секретарь ООН считает необходимым расследовать гибель людей в секторе Газа

С призывом расследовать гибель людей в результате насилия, примененного Израилем в отношении демонстраций палестинцев в секторе Газа, выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Генеральный секретарь выражает глубокую озабоченность в связи со столкновениями между участвовавшими в Великом марше возвращения палестинцами и силами безопасности Израиля в секторе Газа. Это привело к гибели не менее 15 человек и большому числу людей, получивших ранения", - сообщил представитель А.Гутерриша Фархад Хан.

Он сказал, что генсек всемирной организации "призвал провести независимое и открытое расследование" произошедшего.