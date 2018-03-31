События

04:42 31.03.2018

В Запорожской области ликвидировано производство контрафактного медицинского спирта, организатору объявили о подозрении

Киевская прокуратура обнаружила и ликвидировала производство контрафактного медицинского спирта на территории Запорожской области, а его организатору объявили о подозрении, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Как отмечается, фальсификат изготовили под номерами серий официальных отечественных производителей. Экспертиза установила, что продукция была создана с использованием субстанции неизвестного происхождения и сомнительного качества, что могло создать угрозу жизни и здоровью граждан.

Правоохранители изъяли в складских и производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантов оборудование для изготовления, розлива, упаковки и маркировки фальсификата, тару для расфасовки, контрафактные ленты с этикетками и инструкции по применению "лекарственного средства".

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли горшки с выращенными растениями конопли и около 1 кг растениеподобного вещества, которое сохранялась в пластиковых пакетах.

В настоящее время изъятые вещества направлены в Киевский НИЭКЦ (научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр – ИФ) МВД Украины для проведения химической экспертизы.

Отмечается, что организатору нелегального бизнеса прокуратура объявила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321-1 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Власти готовятся в 2018 году открыть несколько обновленных туристических объектов в Киеве

Глава АП Райнин задекларировал за 2017 год более 537 тыс. грн. зарплаты

Кличко оповестил, когда закончится отопительный сезон в Киеве

Семерак указал в е-декларации-2017 519 тыс. грн доходов

Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2017 536 тыс. грн доходов

Суд арестовал крымский сейнер "Норд" – Генпрокуратура

В ряде районов Киева в пятницу и субботу ограничат водоснабжение

Двое военнослужащих ВСУ ранены, один травмирован вследствие 57 обстрелов со стороны боевиков за сутки

На Днепропетровщине разоблачили преступную организацию наркодилеров с миллионным оборотом

В Бахмаче осужден мужчина, который облил автомобиль бензином и пытался его поджечь

ПОСЛЕДНЕЕ

Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР

В СБ ООН обсудят ситуацию в Секторе Газа

В РФ суд отказал в иске о рассекречивании дневников врачей Ленина

Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию

В лондонской полиции опровергли проведение обыска российского самолета

Один украинский военный погиб и трое получили ранения во время выполнения боевых задач

Директор Transparency International Украина задекларировал за 2017 год более 230 тыс. грн зарплаты

Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии

НАБУ: В действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности

Чечеткин пригрозил силовыми методами в случае недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам объектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА