В Запорожской области ликвидировано производство контрафактного медицинского спирта, организатору объявили о подозрении

Киевская прокуратура обнаружила и ликвидировала производство контрафактного медицинского спирта на территории Запорожской области, а его организатору объявили о подозрении, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Как отмечается, фальсификат изготовили под номерами серий официальных отечественных производителей. Экспертиза установила, что продукция была создана с использованием субстанции неизвестного происхождения и сомнительного качества, что могло создать угрозу жизни и здоровью граждан.

Правоохранители изъяли в складских и производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантов оборудование для изготовления, розлива, упаковки и маркировки фальсификата, тару для расфасовки, контрафактные ленты с этикетками и инструкции по применению "лекарственного средства".

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли горшки с выращенными растениями конопли и около 1 кг растениеподобного вещества, которое сохранялась в пластиковых пакетах.

В настоящее время изъятые вещества направлены в Киевский НИЭКЦ (научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр – ИФ) МВД Украины для проведения химической экспертизы.

Отмечается, что организатору нелегального бизнеса прокуратура объявила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321-1 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.