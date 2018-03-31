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01:51 31.03.2018

Кличко оповестил, когда закончится отопительный сезон в Киеве

Кличко оповестил, когда закончится отопительный сезон в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон закончится тогда, когда среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8° С на протяжении трех дней подряд, сообщила пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличка.

"Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже, чем +8 градусов С", - отметил В.Кличко.

Как отмечается, ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов – ИФ) и дома с частными котельными сами определятся, когда прекратить теплоснабжение при условии согласия всех жильцов дома.

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Интерфакс-Украина
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