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01:05 31.03.2018

Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР

Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР

Совет безопасности ООН в пятницу ввел новые санкции против КНДР, сообщает газета South China Morning Post.

В черный список внесены 21 компания, 27 судов и одно частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля. При этом лишь 12 из попавших под санкции фирм находятся в КНДР, остальные - в Гонконге, Сингапуре, Самоа, на Маршалловых Островах и Панаме.

Единственное частное лицо, которого коснулись ограничения, - это тайваньский бизнесмен, который занимался организацией контрабанды северокорейского угля, причем переговоры с представителем КНДР проходили на территории России.

Отмечается, что нынешние санкции - крупнейшие с декабря 2017 года, когда по решению совбеза ООН поставки нефтепродуктов из Северной Кореи были сокращены почти на 90%. Также был введен запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических и электротоваров и некоторых продуктов питания.

Новые ограничения введены на фоне подготовки первой в истории встречи президента США с лидером Северной Кореи.

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