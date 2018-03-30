События

23:47 30.03.2018

Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2017 536 тыс. грн доходов

Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2017 536 тыс. грн доходов

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко подал электронную декларацию за 2017 год, в которой задекларировал 535 562 гривен доходов.

За 2017 год А.Саенко задекларировал 535 551 грн заработной платы и 11 грн в виде процентов по депозиту в "Приватбанке".

На депозите в "Приватбанке" А.Саенко хранит 3 611 грн и имеет наличные средства: $169 тыс., EUR2,3 тыс. и 22 601 грн.

Согласно е-декларации, А.Саенко имеет в своей собственности треть квартиры в Боярке общей площадью 42 кв. м, земельный участок в Небелице Макаровского района Киевской области площадью 1,2 тыс кв. м, две трети от другой квартиры в Боярке общей площадью 43,4 кв. м.

Его жена Виктория Саенко задекларировала квартиру в Киеве площадью 74,3 кв. м.

Министр также имеет автомобиль Acura RDX 2007 года выпуска.

А.Саенко заплатил в 2017 году 21 594 грн в счет основной суммы займа (кредита) "Приватбанку".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Семерак указал в е-декларации-2017 519 тыс. грн доходов

Суд арестовал крымский сейнер "Норд" – Генпрокуратура

Директор Transparency International Украина задекларировал за 2017 год более 230 тыс. грн зарплаты

НАПК проверит декларации руководителя Главного департамента информполитики АП и директора ботанического сада им.Гришко

В ряде районов Киева в пятницу и субботу ограничат водоснабжение

Двое военнослужащих ВСУ ранены, один травмирован вследствие 57 обстрелов со стороны боевиков за сутки

На Днепропетровщине разоблачили преступную организацию наркодилеров с миллионным оборотом

В Бахмаче осужден мужчина, который облил автомобиль бензином и пытался его поджечь

Во Львовской области сотрудника ГФС задержали на взятке в $400

Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБ ООН обсудят ситуацию в Секторе Газа

В РФ суд отказал в иске о рассекречивании дневников врачей Ленина

Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию

В лондонской полиции опровергли проведение обыска российского самолета

Один украинский военный погиб и трое получили ранения во время выполнения боевых задач

Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии

НАБУ: В действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности

Чечеткин пригрозил силовыми методами в случае недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам объектов

Холодницкий потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес

Холодницкий: "Прослушку" в моем кабинете установил "наиболее одиозный" департамент Генпрокуратуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА