События

23:01 30.03.2018

В СБ ООН обсудят ситуацию в Секторе Газа

Члены Совета Безопасности ООН по инициативе Кувейта проведут в пятницу вечером по местному времени срочные закрытые консультации по ситуации в Секторе Газа, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Сегодня по настоянию кувейтян СБ ООН проведет закрытые консультации по ситуации в Секторе Газа", - сказал он.

Ф.Стржижовский уточнил, что экстренная встреча членов Совета запланирована на 18:30 по времени Нью-Йорка.

В пятницу в результате столкновений между военнослужащими армии обороны Израиля и палестинскими демонстрантами погибли 15 человек, более 1,4 тыс. человек получили ранения и травмы, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил 31 марта национальный траур по погибшим в пятничных демонстрациях.

Телеканал отмечает, что израильские военнослужащие применяют боевое оружие и слезоточивый газ, чтобы не позволить палестинцам пересекать пограничные укрепления.

По словам медицинских чиновников из сектора Газа, большая часть пострадавших получили пулевые ранения или обратились за помощью с симптомами отравления слезоточивым газом. Всего с пулевыми ранениями к медикам обратились 758 человек.

В армии обороны Израиля сообщали, что погибших и пострадавших с израильской стороны нет.

В ответ на выстрелы со стороны демонстрантов армия обороны Израиля нанесла танковые и авиаудары по трем объектам группировки ХАМАС в Секторе Газа. О числе погибших и раненых в результате этих ударов не известно.

В пятницу 30 марта палестинцы отмечают День защиты земли, 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель. В этом году, согласно оценкам израильских военных, в демонстрациях приняли участие около 30 тыс. человек.

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