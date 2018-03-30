События

22:17 30.03.2018

В лондонской полиции опровергли проведение обыска российского самолета

В Скотланд-Ярде в пятницу опровергли, что лондонские полицейские провели обыск на российском самолете в аэропорту Хитроу.

"Нам известна эта история, распространяемая в социальных сетях. Доводим до вашего сведения, что Служба столичной полиции не проводит обыск на борту самолета Airbus, прибывшего рейсом из Москвы в Хитроу", - говорится в сообщении на странице полиции в твиттере.

О том, что британские правоохранители досматривают самолет "Аэрофлота", прилетевший в лондонский Хитроу из Москвы, сообщил ранее "Интерфаксу" источник.

Позже в "Аэрофлоте" заявили, что обыск завершен.

"Аэрофлот" выражает недоумение тем, что не было предоставлено никаких оснований для этого. Не объяснена ни цель, ни причина досмотра. Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров", - сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании.

В "Аэрофлоте" сообщили, что "в момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет, остался лишь командир воздушного судна, который был изолирован в кабине".

"В случае если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, "Аэрофлот" готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей", - сказали в авиакомпании.

В МИД РФ в свою очередь назвали провокацией действия Лондона в связи с досмотром российского лайнера.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В РФ суд отказал в иске о рассекречивании дневников врачей Ленина

Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений

Закрытие генконсульства США в Петербурге повлияет на визовые операции

В госдепе США пока не называют, какие меры будут приняты в ответ на высылку 60 американских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства

Украина не намерена выдавать РФ пранкера Вольнова, но российская сторона может просить ГПУ о проведении с ним юридических процедур

Служивший в рядах боевиков россиянин сдался правоохранителям в Донецкой области

Число высылаемых российских дипломатов перевалило за 150

Объявленные персонами нон-грата сотрудники посольства РФ покинули территорию Украины

В российском Владимире загорелся автобус с журналистами, которых везли освещать проверку пожарной безопасности торговых центров

Целью отравления Скрипаля был раскол Запада, полагает шеф Пентагона

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБ ООН обсудят ситуацию в Секторе Газа

Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию

Суд арестовал крымский сейнер "Норд" – Генпрокуратура

Один украинский военный погиб и трое получили ранения во время выполнения боевых задач

Директор Transparency International Украина задекларировал за 2017 год более 230 тыс. грн зарплаты

Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии

НАБУ: В действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности

Чечеткин пригрозил силовыми методами в случае недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам объектов

Холодницкий потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес

Холодницкий: "Прослушку" в моем кабинете установил "наиболее одиозный" департамент Генпрокуратуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА