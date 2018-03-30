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21:44 30.03.2018

Суд арестовал крымский сейнер "Норд" – Генпрокуратура

Суд арестовал задержанное в Азовском море пять суток назад судно "Норд", сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Продолжаем работу по задержанному судну "Норд", в частности сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест", – написала Л.Сарган в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Напомним, Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер с 10 гражданами РФ на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки находятся сейчас в порту Бердянска (Запорожская область Украины), им запрещено покидать судно.

Как сообщалось, адвоката допустили к экипажу судна "Норд" (флаг РФ, порт приписки Керчь), задержанного в Азовском море пять суток назад, он доставил морякам продукты и лекарства.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют статью 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа - часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

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Интерфакс-Украина
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