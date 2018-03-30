Один украинский военный погиб и трое получили ранения во время выполнения боевых задач

Боевики в зоне проведения АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 пятницы совершили 16 обстрелов позиций сил АТО, один украинский военнослужащий погиб и трое получили ранения, сообщили в штабе АТО.

"В первую половину суток режим "пасхального перемирия", установленный с полуночи 30 марта, боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

"К сожалению, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов - получили ранения. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в штабе.

По информации штаба, на донецком направлении боевики из 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты обстреляли укрепления украинских военных вблизи Талаковки, гранатометы применили в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку - неподалеку Водяного.

"Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Опытнго, Новотроицкого, Шахты Бутовка и Павлополя", - сказано в сводке.

На луганском направлении, согласно сводке штаба АТО, с начала суток боевики соблюдали условия перемирия в полной мере.