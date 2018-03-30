События

18:21 30.03.2018

Директор Transparency International Украина задекларировал за 2017 год более 230 тыс. грн зарплаты

Директор Transparency International Украина задекларировал за 2017 год более 230 тыс. грн зарплаты

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин подал электронную декларацию за 2017 год, в которой указал 237 тыс. 765 грн заработной платы по основному месту работы.

Согласно е-декларации размещенной в Едином государственном реестре деклараций, Я.Юрчишин в 2017 году получил 237 тыс. 765 грн заработной платы по основному месту работы, а также 916 тыс. 084 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 2 тыс. 143 грн и 194 грн процентов от банковских вкладов.

Директор Transparency International указал 45 тыс. 075 грн, размещенных на банковских счетах.

Жена Я.Юрчишина Ольга в 2017 году получила 268 тыс. 482 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью, а также 6 тыс. 880 грн государственной помощи при рождении ребенка.

Согласно е-декларации, Я.Юрчишин имеет в собственности квартиру в Киеве стоимостью 607 тыс. 468 грн, которую он приобрел в 2014 году.

Его жена с 2013 года имеет в собственности земельный участок, площадью 1032 кв.м. и жилой дом, площадью 70,1 кв.м. в поселке Гута-Межигорская (Киевская обл.), а также владеет правом пользования квартирой в Киеве (площадью 69 кв.м.) на основании регистрации места проживания, собственником которой является гражданка Украины Любовь Евстахевич.

Таким же правом пользования квартирой владеет дочь Дарина Юрчишина и два сына Любомир и Ярема.

Жена также с 2015 года владеет автомобилем Hyundai Accent 2008 года выпуска, стоимостью 175 тыс. 500 грн.

Я.Юрчишин имеет обязательства по договору страхования на 27 тыс. грн в ЧАО "Страховая компания "PZU Украина Страхование жизни", его жена также имеет обязательства по договору страхования на 12 тыс. грн.

Кроме того, Я.Юрчишин является членом таких организаций как ОО " Transparency International Украина", где также является представителем руководящих органов, молодежной организацит "ПЛАСТ – национальная скаутская организация", ОО "Простир 500", а также ОО "Центр противодействия коррупции".

Он является членом наблюдательных советов таких организаций как "Открытый университет Майдана" и "Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции", а также членом правления Международного фонда "Видродження".

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