Директор Transparency International Украина задекларировал за 2017 год более 230 тыс. грн зарплаты

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин подал электронную декларацию за 2017 год, в которой указал 237 тыс. 765 грн заработной платы по основному месту работы.

Согласно е-декларации размещенной в Едином государственном реестре деклараций, Я.Юрчишин в 2017 году получил 237 тыс. 765 грн заработной платы по основному месту работы, а также 916 тыс. 084 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 2 тыс. 143 грн и 194 грн процентов от банковских вкладов.

Директор Transparency International указал 45 тыс. 075 грн, размещенных на банковских счетах.

Жена Я.Юрчишина Ольга в 2017 году получила 268 тыс. 482 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью, а также 6 тыс. 880 грн государственной помощи при рождении ребенка.

Согласно е-декларации, Я.Юрчишин имеет в собственности квартиру в Киеве стоимостью 607 тыс. 468 грн, которую он приобрел в 2014 году.

Его жена с 2013 года имеет в собственности земельный участок, площадью 1032 кв.м. и жилой дом, площадью 70,1 кв.м. в поселке Гута-Межигорская (Киевская обл.), а также владеет правом пользования квартирой в Киеве (площадью 69 кв.м.) на основании регистрации места проживания, собственником которой является гражданка Украины Любовь Евстахевич.

Таким же правом пользования квартирой владеет дочь Дарина Юрчишина и два сына Любомир и Ярема.

Жена также с 2015 года владеет автомобилем Hyundai Accent 2008 года выпуска, стоимостью 175 тыс. 500 грн.

Я.Юрчишин имеет обязательства по договору страхования на 27 тыс. грн в ЧАО "Страховая компания "PZU Украина Страхование жизни", его жена также имеет обязательства по договору страхования на 12 тыс. грн.

Кроме того, Я.Юрчишин является членом таких организаций как ОО " Transparency International Украина", где также является представителем руководящих органов, молодежной организацит "ПЛАСТ – национальная скаутская организация", ОО "Простир 500", а также ОО "Центр противодействия коррупции".

Он является членом наблюдательных советов таких организаций как "Открытый университет Майдана" и "Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции", а также членом правления Международного фонда "Видродження".