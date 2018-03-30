События

18:20 30.03.2018

Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии

Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии

Власти с 1 апреля ограничат посещение индийской гробницы Тадж-Махал тремя часами, чтобы избежать давки, сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, зачастую количество туристов, посещающих достопримечательность, достигает 50 тыс человек в сутки, и они там находятся на протяжении всего дня, несмотря на то, что это создает давку. Поэтому с 1 апреля билеты на посещение Тадж-Махала будут иметь лимит по времени - не более трех часов пребывания.

Тадж-Махал - гробница, построенная в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей любимой жены. Ежедневно ее посещают от 10 до 15 тыс туристов, но в выходные дни их число намного больше.

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Интерфакс-Украина
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