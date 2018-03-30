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18:03 30.03.2018

Чечеткин пригрозил силовыми методами в случае недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам объектов

Чечеткин пригрозил силовыми методами в случае недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам объектов

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявляет, что в случае недопуска сотрудников ГСЧС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей будут применяться силовые методы с привлечением Национальной полиции Украины.

"Сегодня мы приступили к проведению таких проверок по всей Украине. На что бы я хотел обратить внимание и обратится, в первую очередь, к губернаторам... если будут вопросы, связанные с недопуском сотрудников ГСЧС или других ведомств для проведения проверки, то премьер-министр (Владимир Гройсман - ИФ) четко определил для меня задание – мы будем готовы применять силовые методы с привлечением подразделений Национальной полиции", - сказал Н.Чечеткин на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу в Киеве.

Он призвал глав облгосадминистраций предоставить поддержку подразделениям ГСЧС, которые будут привлечены к проверкам.

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Интерфакс-Украина
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