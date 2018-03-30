События

17:53 30.03.2018

Холодницкий потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес

Холодницкий потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес

 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий намерен требовать обнародования всех записей, которые послужили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).

"Я буду требовать во время рассмотрения этой дисциплинарной жалобы обнародования всех тех записей, на которых основывается этот запрос", - сказал Н.Холодницкий на брифинге в Киеве в пятницу.

Он убежден, что будут пытаться продемонстрировать "вырезки из каких-то разговоров".

"Я понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия – не слова, а действия – которые последовали за этим разговором", - сказал руководитель САП.

Он подчеркнул, что на этих записях никто не услышит ни одного случая вымогательства взятки, занесения ему чемоданов с деньгами в кабинет или предложения это сделать.

При этом руководитель САП отметил, что, возможно, в этих записях есть беседы с использованием нецензурной лексики, в том числе с подчиненными. "Но извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить сложно, и я как обыкновенный человек также могу ругаться. Такая у нас работа", - сказал Н.Холодницкий.

Руководитель САП недоумевает по поводу претензий о якобы "сливе" информации по расследуемым производствам мэру Одессы Геннадию Труханову. "Сливать информацию, тем более, Труханову?! Я понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия, не слова, а действия, которые последовали за этим разговором", - отметил Холодницкий.

Он заявил, что уверен в правильности своих действий и готов доказать каждое свое слово.

"Если от злости скажешь "я бы его прибил", то это не означает, что это умысел на убийство, правда? Я в своих действиях уверен и по УПК докажу каждое слово, которое обнародуют, но не отрывками разговоров, не выдерживанием слов из контекста, а полностью весь разговор и дальнейшие действия, которые последовали за этим разговором", - сказал Н.Холодницкий.

Руководитель САП рассказал, что после выявления в его кабинете прослушали, 6 марта было зарегистрировано уголовное производство по факту выявления жучка. "По своей наивности я поручил расследование этого производства Антикоррупционному бюро и понятно, как оно расследовалось", - добавил он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НАБУ: В действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности

Холодницкий: "Прослушку" в моем кабинете установил "наиболее одиозный" департамент Генпрокуратуры

Холодницкий: Я отказывался от негласных предложений работать против НАБУ

Холодницкий намерен пойти на допрос в Генпрокуратуру 3 апреля, будет настаивать на публичном рассмотрении жалобы в КДК

Холодницкий еще не видел поданные на него дисциплинарные жалобы Луценко и Сытника, потому пока не комментирует их

Луценко не может установить контроль над САП, у него нет таких полномочий – Сытник

Сытник рассказал, какие дела послужили основанием для открытия уголовного дела в отношении Холодницкого

Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности

Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров

ПОСЛЕДНЕЕ

Один украинский военный погиб и трое получили ранения во время выполнения боевых задач

Директор Transparency International Украина задекларировал за 2017 год более 230 тыс. грн зарплаты

Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии

Чечеткин пригрозил силовыми методами в случае недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам объектов

НАПК проверит декларации руководителя Главного департамента информполитики АП и директора ботанического сада им.Гришко

Сергея Мавроди похоронят в субботу в обстановке строжайшей секретности

В начале апреля уровень воды в некоторых карпатских реках поднимется на 2 метра, в Ренийском порту ожидается подтопление причалов

НАБУ сообщает об открытии материалов расследования разворовывания средств Минобороны

Появилась еще одна возможность для достижения полного прекращения огня на Донбассе – Хуг

Глава Николаевской области Савченко написал заявление о сложении полномочий на время расследования гибели Волошина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА