События

17:42 30.03.2018

Холодницкий: "Прослушку" в моем кабинете установил "наиболее одиозный" департамент Генпрокуратуры

Холодницкий: "Прослушку" в моем кабинете установил "наиболее одиозный" департамент Генпрокуратуры

 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины – заместитель генерального прокурора Назар Холодницкий указал, что расследование дела в отношении него и незаконное прослушивание было осуществлено "наиболее одиозный" департаментом Генпрокуратуры Украины – по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

"Этот департамент, при поддержке антикоррупционного бюро, установил прослушивающее средство. Я не буду давать сейчас оценку законности установки этой "прослушки", кто согласовывал, и какую санкцию давали – в этом разберется следствие и сторона защиты. Я не хочу пророчить, но то, что сейчас происходит, и тот вред, который будет нанесен антикоррупционной борьбе, вы со временем сами увидите", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Н.Холодницкий назвал Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры "одним из наиболее одиозных департаментов Генеральной прокуратуры, если не самым одиозным", против руководителя которого у САП есть уголовное производство о незаконном обогащении и по двум другим статьям Уголовного кодекса, которые "странным образом почему-то последние четыре месяца абсолютно не расследовались детективами НАБУ". "Я теперь понимаю, почему", - добавил он.

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