События

16:57 30.03.2018

Холодницкий: Я отказывался от негласных предложений работать против НАБУ

Холодницкий: Я отказывался от негласных предложений работать против НАБУ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ранее отказывался от негласных предложений работать против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Когда негласно были предложения поработать против НАБУ, я отказывался. Я говорил, что САП этим заниматься не будет, и считаю, что делал правильно. К сожалению, детективы НАБУ таким предложением по САП воспользовались", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Н.Холодницкий утверждает, что отношения между руководителями НАБУ и САП всегда находились в рамках Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Вопрос наших отношений. Всегда были отношения в рамках УПК. Как только прокурор одобрял подозрение – он был хорошим, он был активным, но как только прокурор начинал спрашивать о доказательствах, чем подтверждаете каждое слово, написанное в подозрениях, он сразу становился из старой системы, он становился каким-то не таким", - рассказал он.

Н.Холодницкий подчеркнул, что как руководитель прокуратуры всегда действовал, и будет действовать в рамках закона и требовать от следствия предоставления полной доказательной базы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Холодницкий потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес

Холодницкий: "Прослушку" в моем кабинете установил "наиболее одиозный" департамент Генпрокуратуры

Холодницкий намерен пойти на допрос в Генпрокуратуру 3 апреля, будет настаивать на публичном рассмотрении жалобы в КДК

Холодницкий еще не видел поданные на него дисциплинарные жалобы Луценко и Сытника, потому пока не комментирует их

Луценко не может установить контроль над САП, у него нет таких полномочий – Сытник

Сытник рассказал, какие дела послужили основанием для открытия уголовного дела в отношении Холодницкого

НАБУ сообщает об открытии материалов расследования разворовывания средств Минобороны

Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности

Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров

ПОСЛЕДНЕЕ

НАПК проверит декларации руководителя Главного департамента информполитики АП и директора ботанического сада им.Гришко

Сергея Мавроди похоронят в субботу в обстановке строжайшей секретности

В начале апреля уровень воды в некоторых карпатских реках поднимется на 2 метра, в Ренийском порту ожидается подтопление причалов

Появилась еще одна возможность для достижения полного прекращения огня на Донбассе – Хуг

Глава Николаевской области Савченко написал заявление о сложении полномочий на время расследования гибели Волошина

ГБР ищет кадры, анонсирует первые расследования в сентябре

В Кремле хотят прояснить ситуацию с обращением к Путину адвоката украинского гражданина Сущенко

Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей

В Вилково в пятницу сохранятся опасные уровни воды, на реках запада Украины и Левобережья ожидается затопление низин

Трансляция пресс-конференции: "Приглашение в Одессу послов G7 – это только начало битвы за Одессу"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА