Холодницкий еще не видел поданные на него дисциплинарные жалобы Луценко и Сытника, потому пока не комментирует их

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что еще не видел поданные на него в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) жалобы, потому пока не комментирует их.

"После ознакомления с жалобой, смогу прокомментировать все, что там написано... Буду настаивать на публичном рассмотрении", - сказал он журналистам на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также выразил удивление выходом в пятницу интервью директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, в котором тот рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства в отношении Н.Холодницкого.

"Очень удивительно было прочитать в интервью о моральной стороне. И это говорит человек, который с моральной стороны, для развлечения, зачитывал протоколы негласных следственных действий,.. где тоже звучала нецензурная брань. И тогда, почему-то, не стоял вопрос о нецензурных словах, которые звучали со слов директора НАБУ", - добавил Н.Холодницкий.

"За свою должность не держусь..... буду настаивать на публичном рассмотрении", - добавил руководитель САП.

Н.Холодницкий сообщил, что о допросе, назначенном на пятницу, 30 марта, узнал из СМИ. Отвечая на вопрос о том, связывались ли с ним из Генеральной прокуратуры Украины по поводу допроса, Н.Холодницкий сказал: "Не связывались".

Вместе с тем он заявил, что будет отстаивать свою позицию в рамках Уголовного процессуального кодекса Украины и не боится ответственности. "Я в своих действиях уверен", - заявил он.

Руководитель САП также напомнил, что в следующий раз его вызывают на 3 апреля, на 10:00.

Ранее в этот день спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с подписями генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ А.Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким дисциплинарных проступков.

По словам А.Лысенко, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам.