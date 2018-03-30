События

15:37 30.03.2018

Луценко не может установить контроль над САП, у него нет таких полномочий – Сытник

Луценко не может установить контроль над САП, у него нет таких полномочий – Сытник

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не сможет установить контроль над деятельностью Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), убежден директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник

"Дальнейшие сценарии (после возможного увольнения главы САП Н.Холодницкого - ИФ)? Не сможет Луценко установить контроль над процессами в САП. У него нет для этого полномочий. У руководителя САП есть двое заместителей. Первый зам на период проведения конкурса на должность руководителя будет исполнять его обязанности. Я не вижу здесь проблемы", - сказал он в интервью интернет-изданию "ZN.UA".

А.Сытник отметил, что прокурорский надзор по любому делу осуществляют непосредственно прокуроры САП, которые, по его словам, "готовы нормально работать".

"Сейчас конструкция Уголовного процессуального кодекса такова, что официальных полномочий по отношению к какому-то делу у руководителя Генеральной прокуратуры очень мало. Фактически главная фигура – это процессуальный руководитель. Единственные полномочия, которые будут у генерального прокурора на период проведения нового конкурса, - это назначение конкретного прокурора из числа прокуроров САП по конкретным уголовным производствам. Генпрокурор не может его не назначить: это формальное административное действие, которое им осуществляется. Все остальные решения по делу уже принимает сам назначенный прокурор", - пояснил он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сытник рассказал, какие дела послужили основанием для открытия уголовного дела в отношении Холодницкого

НАБУ сообщает об открытии материалов расследования разворовывания средств Минобороны

Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности

Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров

Статус замминистра обороны Павловского в деле о растрате 149 млн грн не изменился

НАБУ сообщило о подозрении седьмому фигуранту схемы по хищению средств Госинвестпроекта

Сообщено о подозрении судье Хозяйственного суда Харьковщины, передавшей частной компании арестованный газ "Укргаздобычи"

НАБУ проводит обыск в банке "Финансовая инициатива"

Глава Деснянской райадминистрации Киева уведомлен о подозрении в декларировании недостоверных данных

ПОСЛЕДНЕЕ

Сергея Мавроди похоронят в субботу в обстановке строжайшей секретности

В начале апреля уровень воды в некоторых карпатских реках поднимется на 2 метра, в Ренийском порту ожидается подтопление причалов

Появилась еще одна возможность для достижения полного прекращения огня на Донбассе – Хуг

Глава Николаевской области Савченко написал заявление о сложении полномочий на время расследования гибели Волошина

ГБР ищет кадры, анонсирует первые расследования в сентябре

В Кремле хотят прояснить ситуацию с обращением к Путину адвоката украинского гражданина Сущенко

Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей

В Вилково в пятницу сохранятся опасные уровни воды, на реках запада Украины и Левобережья ожидается затопление низин

Трансляция пресс-конференции: "Приглашение в Одессу послов G7 – это только начало битвы за Одессу"

Во Франции ожидаются перебои в работе аэропортов из-за забастовки Air France

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА