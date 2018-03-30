События

15:35 30.03.2018

В начале апреля уровень воды в некоторых карпатских реках поднимется на 2 метра, в Ренийском порту ожидается подтопление причалов

На ряде рек запада Украины с 31 марта по 2 апреля в связи с ожидающимися дождями и снеготаянием возможно значительное повышение уровня воды над уровнем по состоянию на утро 30 марта, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В частности, в нижнем течении р.Боржава вода поднимется на 2,0-2,5 м с выходом на заводь, ожидается частичное затопление сельхозугодий ряда приречных сел и автодорог местного значения. На участке Тисы Великий Бычков - Вилок, в нижних течениях рек Уж и Латорица вода поднимется на 1,5-2 м, с выходом воды на заводь. В реках басейнов Сяна и Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях), в верховьях и средних течениях рек Закарпатья ожидается поднятие уровня воды на 0,5-1,5 м.

В реках бассейнов Припяти и Западного Бугу (Львовская, Волынская области) вода поднимается на 0,2-0,7м, ожидается выход воды на заводь, возможно достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных построек в Ратновском районе Волынской области.

Возможное образование значительного местного стока с дополнительными подтоплениями и сдвигами переувлажненной почвы.

На украинском участке Дуная 3-5 апреля в связи с прохождением волны весеннего водополья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов №1-5 Ренийского морского торгового порта.

По состоянию на 8:00 30 марта уровень воды р.Дунай в г.Рени составляет 517 см над нулем поста.

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Интерфакс-Украина
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