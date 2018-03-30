События

14:31 30.03.2018

Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности

Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности

Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) за рассмотрением вопроса снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н.Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП",- написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

"В рамках уголовного производства, которое расследуется совместной группой ГПУ и НАБУ по полученным в ходе следствия фактами, которые должным образом рассекречены, в КДКП за подписями генерального прокурора и директора НАБУ сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Назаром Холодницьким дисциплинарных проступков", - пояснил генпрокурор.

Как сообщалось, в середине марта СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете главы САП Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время.

В САП заявили, что Н.Холодницкий исполняет свои обязанности в обычном режиме, а 21 марта вместе с директором НАБУ Артемом Сытником будет в Брюсселе, где, как ожидается, до конца текущей недели состоится ряд рабочих встреч.

26 марта Ю.Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя САП, но отметил, что они только начинаются.

30 марта в КДКП были направлены дисциплинарные жалобы за подписями Ю.Луценко и А.Сытника о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. Они были направлены в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам.

О сути инкриминируемых Н.Холодницкому дисциплинарных проступков спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основаниями дисциплинарной ответственности прокурора закону "О прокуратуре": "Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров

Луценко заявил, что "правки Лозового" в УПК парализовали правоохранительную систему

Статус замминистра обороны Павловского в деле о растрате 149 млн грн не изменился

НАБУ сообщило о подозрении седьмому фигуранту схемы по хищению средств Госинвестпроекта

Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся главы САП Холодницкого

Дела по большинству депутатов Рады, с которых снята неприкосновенность, будут направлены в суд в 2018 году

Генпрокурор подписал и объявил подозрение Н.Савченко в присутствии ее адвоката

Луценко: Мы догадываемся, кто кукловод антиукраинской деятельности

Группа Савченко планировала обстрелять центр Киева из минометов – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ сообщает об открытии материалов расследования разворовывания средств Минобороны

Появилась еще одна возможность для достижения полного прекращения огня на Донбассе – Хуг

Глава Николаевской области Савченко написал заявление о сложении полномочий на время расследования гибели Волошина

ГБР ищет кадры, анонсирует первые расследования в сентябре

В Кремле хотят прояснить ситуацию с обращением к Путину адвоката украинского гражданина Сущенко

Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей

В Вилково в пятницу сохранятся опасные уровни воды, на реках запада Украины и Левобережья ожидается затопление низин

Трансляция пресс-конференции: "Приглашение в Одессу послов G7 – это только начало битвы за Одессу"

Во Франции ожидаются перебои в работе аэропортов из-за забастовки Air France

О конкретных датах нового обмена удерживаемых лиц на Донбассе говорить пока сложно - Медведчкук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА