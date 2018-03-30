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13:54 30.03.2018

Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров

Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров

В квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с подписями генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким дисциплинарных проступков.

Как сообщил в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам.

О сути инкриминируемых Н.Холодницкому дисциплинарных проступков А.Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основаниями дисциплинарной ответственности прокурора согласно части 1 статьи 43 закона Украины "О прокуратуре".

"Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства на следующих основаниях: - невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; - разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; - совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; - грубое нарушение правил прокурорской этики; - вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения", - написал он.

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Интерфакс-Украина
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