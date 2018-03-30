В Вилково в пятницу сохранятся опасные уровни воды, на реках запада Украины и Левобережья ожидается затопление низин

В пятницу, 30 марта, на украинском участке Дуная около г.Вилково Одесской области в связи с прохождением волны водополья ожидается сохранение опасных уровней воды - в пределах 155-165 см над нулем поста, при которых наблюдается затопление сниженных незаселенных участков города, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

30 марта также ожидается формирование очередной волны водополья с подъемом уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) на 0,2-1 м; Западного Бугу, Припяти на 0,1-0,5 м, местами с выходом воды на заводь, а в бассейне Припяти - удержание и дальнейшее их затопление.

На реках Левобережья страны в связи с дождями и таянием снега ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на сниженные участки заводей и содержанием воды на достигнутых отметках затопления заводей.

На реках и водохранилищах в пятницу будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, на реках Правобережья - очистка ото льда.