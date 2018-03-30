Во Франции ожидаются перебои в работе аэропортов из-за забастовки Air France

В работе ряда французских аэропортов будут наблюдаться перебои в пятницу из-за забастовки пилотов и бортпроводников авиакомпании Air France и ее дочерней компании Hop!, сообщают местные СМИ.

Ожидается, что авиарейсы могут быть отменены и задержаны, в частности, в таких крупных аэропортах страны, как Париж-Шарль де Голль, Париж-Орли, а также в аэропортах Ниццы, Тулузы, Бордо и Марселя.

Так, например, на сайте Международного аэропорта Париж-Шарль де Голль размещено сообщение с предупреждением о забастовке. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять у авиакомпаний статус того или иного рейса.

Ранее в авиакомпании Air France сообщили, что, несмотря на забастовку, планирует осуществить 76% от общего числа запланированных на пятницу рейсов.

По оценке Air France, в забастовке, к которой призвали десять профсоюзов, примут участие около 31,6% пилотов и чуть более 28% бортпроводников. Сотрудники авиаперевозчика требуют повышения заработной платы на 6%, в то время как руководство компании называет это невозможным, учитывая текущую финансовую ситуацию и высокую конкуренцию в отрасли.