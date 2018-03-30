О конкретных датах нового обмена удерживаемых лиц на Донбассе говорить пока сложно - Медведчкук

Спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе, лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук заявляет, что переговорный процесс об очередном обмене удерживаемых лиц продолжается и "о конкретных датах сегодня очень сложно".

"Говорить о конкретных датах сегодня очень сложно. Могу сказать только о принципах переговорного процесса", сказал он в интервью, опубликованном на сайте Русской службы Би-би-си в пятницу утром:

По словам В.Медведчука, на сегодняшний день из тех лиц, которых ищут ОРДЛО на территории Украины, "установлены где-то 104-109 человек". "Из тех, кого ищет украинская сторона на неподконтрольной территории, в Донецке и Луганске, достоверно установлено 37 человек. Это - цифры, которые являются предметом переговорного процесса, который не прекращался ни на минуту", - сказал он.

Представители Донецка и Луганска считают, что на втором этапе обмена необходимо применить принцип "всех установленных лиц на всех установленных". "Если вернуться к тем цифрам - 104-109 и 37 - получается, что такой обмен мог бы произойти даже сегодня. Но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена. Да, делаются попытки каких-то промежуточных решений. Мы продолжаем переговоры о каких-то промежуточных обменах, но боюсь, что это вряд ли получится", - заявил В.Медведчук .

Он напомнил, что на первом этапе этого большого обмена уже озвучивалась позиция украинской стороны - что из него нужно исключить определенные категории людей, однако на эту позицию Донецк и Луганск не соглашались, "и они изменили свою позицию только после того, как с такой просьбой к главам непризнанных республик обратился президент Российской Федерации господин Путин". "Сейчас принципы немного изменились, но сказать, что мы нашли общий знаменатель для освобождения людей, я, к сожалению, пока не могу", - отметил В.Медведчук.

Он также подчеркнул, что на прошлой неделе был в Москве "по вопросам, в том числе, освобождения граждан Украины, которые содержатся в местах лишения свободы и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ". "Этот переговорный процесс тоже идет", - сказал В.Медведчук.

Он вновь заявил, что, единственным путем мирного урегулирования на Донбассе является реализация минских соглашений, в том числе принятие законов об амнистии, о выборах на Донбассе. В.Медведчук также считает, что вопрос введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо напрямую согласовывать с ОРДЛО.

Отвечая на вопрос, допускает ли он свое задержание в Украине в связи с делом "Рубана-Савченко", В.Медведчук сказал: "Исключать ничего нельзя. Более того, учитывая ранимость правовой системы Украины, может быть и задержание, и арест, и уголовные дела, которые могут возбуждаться конкретно против меня. Я ничего не исключаю, хотя и уверен, что юридических оснований для этого абсолютно никаких нет".

Касательно личных контактов с Н.Савченко, В.Медчедчук заявил, что у него "вообще никаких контактов никогда не было в жизни".

"Я занимался вопросом освобождения Савченко и считаю, что сделал очень многое для того, чтобы она была освобождена из российской тюрьмы и приехала в Украину. Ни до этого, ни после этого я с ней не успел познакомиться, я не считал это необходимым для себя", - подчеркнул он.