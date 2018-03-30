В Киеве на Борщаговке утром взорвался внедорожник

На улице Якуба Коласа в Святошинском районе Киева (жилмассив Борщаговка) около 5 часов утра в пятницу взорвался автомобиль, его владелец госпитализирован с ранением ног, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранителям поступила информация, что на улице воспламенился "Рендж Ровер", во время гашения которого произошел взрыв… Когда владелец до приезда пожарных самостоятельно гасил автомобиль, он открыл капот, после чего случился взрыв. Потерпевший получил ранение и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Во время обзора места события полиция изъяла остатки частей от запала.

"Сейчас на месте работают следователи и оперативники для установления возникновения пожара и причин взрыва. Полиция на месте опрашивает вероятных свидетелей. Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказали в полиции.