События

10:43 30.03.2018

В Киеве на Борщаговке утром взорвался внедорожник

В Киеве на Борщаговке утром взорвался внедорожник

На улице Якуба Коласа в Святошинском районе Киева (жилмассив Борщаговка) около 5 часов утра в пятницу взорвался автомобиль, его владелец госпитализирован с ранением ног, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранителям поступила информация, что на улице воспламенился "Рендж Ровер", во время гашения которого произошел взрыв… Когда владелец до приезда пожарных самостоятельно гасил автомобиль, он открыл капот, после чего случился взрыв. Потерпевший получил ранение и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Во время обзора места события полиция изъяла остатки частей от запала.

"Сейчас на месте работают следователи и оперативники для установления возникновения пожара и причин взрыва. Полиция на месте опрашивает вероятных свидетелей. Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказали в полиции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ряде районов Киева в пятницу и субботу ограничат водоснабжение

В ряде районов Киева в пятницу и субботу ограничат водоснабжение

Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

В Киеве ограничили движение транспорта со стороны улицы Вадима Гавела из-за ремонта путепровода

Станция Киевского метро "Левобережная" вновь заработала

Один вестибюль станции Киевского метро "Левобережная", где неподалеку возник пожар, открыли на вход и выход

Станция Киевского метро "Левобережная" закрыта на вход и выход из-за задымления

Талисман Киева выберут 6 июля

Киев готовится принимать в этом году важное событие в мире бокса - 56-й Конгресс WBC

В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного моста

ПОСЛЕДНЕЕ

В очереди на персонализацию на полиграфкомбинат "Украина" остается около 675 тыс. загранпаспортов

Погорели на взятке два чиновника "Укрзализныци"

СММ ОБСЕ намерена открывать в ОРДО новые патрульные базы - Хуг

В результате аварии микроавтобуса на востоке Турции погибли 17 нелегальных мигрантов, 36 пострадали

В Харькове на выходе из ресторана из автомата расстреляли посетителей

Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом

С начала суток боевики дважды нарушили "режим тишины"

В Таиланде 20 мигрантов из Мьянмы сгорели в автобусе

Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений

Трамп настаивал, чтобы меры США в отношении России были схожи с мерами европейских союзников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА