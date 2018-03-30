События

10:40 30.03.2018

Погорели на взятке два чиновника "Укрзализныци"

Погорели на взятке два чиновника "Укрзализныци"

 Сотрудники департамента защиты экономики совместно с представителями Главного следственного управления Национальной полиции Украины при передаче неправомерной выгоды в размере 85 тыс. грн за содействие в продлении срока действия срочного трудового договора задержали одного из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" "Укрзализныця".

Как сообщила пресс-служба, позже был задержан еще один фигурант этого дела - помощник директора одного из направлений работы компании.

"Чиновники предложили директору одного из департаментов 85 тыс. грн неправомерной выгоды, о чем последний сразу уведомил руководство. В ходе мероприятий по разоблачению должностных лиц правоохранители задокументировали причастность к совершению преступления заместителя директора филиала и помощника директора одного из направлений работы предприятия", - говорится в пресс-релизе "Укрзализныци" со ссылкой на данные Нацполиции.

По словам и. о. руководителя компании Евгения Кравцова, указанные события демонстрируют, что в настоящее время в компании создана эффективная система внутреннего противодействия злоупотреблениям и коррупции, которая распространяется на каждого, независимо от должности и ранга.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Проводятся следственные действия.

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