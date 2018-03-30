В результате аварии микроавтобуса на востоке Турции погибли 17 нелегальных мигрантов, 36 пострадали

На трассе Игдыр-Карс на востоке Турции перевозивших нелегальных иммигрантов микроавтобус врезался в осветительный столб, сообщает газета "Дейли сабах" со ссылкой на местные власти.

После столкновения автобус загорелся. В результате аварии погибли 17 человек, 36 пострадали. Некоторые их пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В автобусе, по данным газеты, находились мигранты из Афганистана, Пакистана и Ирана, незаконно пересекшие иранско-турецкую границу.

Микроавтобус, перевозивший мигрантов, был рассчитан на 14 мест, отмечает газета.