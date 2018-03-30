События

12:30 30.03.2018

Трансляция пресс-конференции: "Приглашение в Одессу послов G7 – это только начало битвы за Одессу"

В пятницу, 30 марта, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Приглашение в Одессу послов G7 – это только начало битвы за Одессу". Участники: политолог Алексей Минаков, политолог Алексей Лупоносов, глава общественной организации "Одесситы вместе" Илья Лупоносов, заместитель главы общественной организации "Одесситы вместе" Денис Неймиллер, заместитель главы общественной организации "Одесситы вместе" Игорь Холодинский (ул.Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по телефонам: (096) 713-48-53 (Андрей), (066) 626-10-66 (Алексей).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР ищет кадры, анонсирует первые расследования в сентябре

В Кремле хотят прояснить ситуацию с обращением к Путину адвоката украинского гражданина Сущенко

Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей

В Вилково в пятницу сохранятся опасные уровни воды, на реках запада Украины и Левобережья ожидается затопление низин

Во Франции ожидаются перебои в работе аэропортов из-за забастовки Air France

О конкретных датах нового обмена удерживаемых лиц на Донбассе говорить пока сложно - Медведчкук

Британских арендодателей будут штрафовать на $5,6 тыс. за сквозняки

В очереди на персонализацию на полиграфкомбинат "Украина" остается около 675 тыс. загранпаспортов

В Киеве на Борщаговке утром взорвался внедорожник

Погорели на взятке два чиновника "Укрзализныци"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА