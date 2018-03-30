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08:17 30.03.2018

Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений

Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп в ходе последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут, передал телеканал NBC News.

По словам двух чиновников, Д.Трамп в ходе разговора с В.Путиным, который состоялся 20 марта, заявил: "Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю".

Как отмечает один американский чиновник, представленные президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения "действительно вывели президента (США - ИФ) из себя".

В свою очередь советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Д.Трампом и В.Путиным, так как Д.Трамп "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".

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