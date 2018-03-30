События

06:38 30.03.2018

Двое военнослужащих ВСУ ранены, один травмирован вследствие 57 обстрелов со стороны боевиков за сутки

Двое военнослужащих ВСУ ранены, один травмирован вследствие 57 обстрелов со стороны боевиков за сутки

За прошедшие сутки боевики 57 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один был травмирован, – сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 57 обстрелов позиций наших защитников. (…) В результате вражеского огня два украинских защитники получили ранения. Еще один наш воин - получил боевое травмирование", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

На донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Павлополя. Минометы калибра 82-мм они применили по защитникам Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика. Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали военнослужащие ВСУ Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а с БМП - Гнутово, Талаковки и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие боевики применили по позициям ВСУ у Широкино, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские укрепления вблизи Артемового, а из крупнокалиберных пулеметов - недалеко от населенного пункта Луганское.

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