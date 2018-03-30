События

05:25 30.03.2018

Наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с иудейскими лидерами в США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в Нью-Йорке встретился с лидерами иудейской общины в США, сообщает "Блумберг".

Это первая встреча саудовского кронпринца с высокопоставленными представителями иудейского сообщества, отмечается в сообщении.

На встрече присутствовали председатель Союза ортодоксальных еврейских конгрегаций Аллен Фагин, глава Движения реформирования Рик Якобс и представитель Консервативного движения иудеев Стивен Верник.

"На встрече стороны подчеркнули общую связь между людьми, особенно людьми веры, важность толерантности, сосуществования и работы плечом к плечу во имя лучшего будущего для человечества", - сообщили агентству "Блумберг" в саудовском посольстве в США.

Наследный принц Саудовской Аравии находится с визитом в США. В ходе поездки он встретился с президентом Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных чиновников.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Канада удвоит представительство полицейских офицеров-экспертов в Украине – встреча посла и главы МВД

Саудовская Аравия уничтожила семь пущенных из Йемена ракет, один человек погиб

Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции

Порошенко рассказал актеру Рено о преимуществах съемки кино в Украине

Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине

Украина четко соблюдает режим прекращения огня на Донбассе, - начгенштаба ВСУ на встрече с замглавы СММ ОБСЕ

Тиллерсон и главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обсудили противодействие "российской угрозе"

Порошенко встретится с президентом США в Давосе

В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев, заявивших о несогласии с действиями властей

Луценко: сказал Коломойскому о неприемлемости финансирования "радикального шоу Саакашвили" в центре Киева, но я ничего не диктую бизнесу

ПОСЛЕДНЕЕ

Закрытие генконсульства США в Петербурге повлияет на визовые операции

На Днепропетровщине разоблачили преступную организацию наркодилеров с миллионным оборотом

В Бахмаче осужден мужчина, который облил автомобиль бензином и пытался его поджечь

В госдепе США пока не называют, какие меры будут приняты в ответ на высылку 60 американских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства

Во Львовской области сотрудника ГФС задержали на взятке в $400

Вашингтон оставляет за собой право на дальнейшие меры в отношении России

Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

В Днепропетровском главке полиции уже провели и будут продолжены кадровые изменения – Князев

В день свадьбы британского принца Гарри в Виндзоре соберется более 100 тыс. человек

НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА