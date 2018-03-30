Наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с иудейскими лидерами в США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в Нью-Йорке встретился с лидерами иудейской общины в США, сообщает "Блумберг".

Это первая встреча саудовского кронпринца с высокопоставленными представителями иудейского сообщества, отмечается в сообщении.

На встрече присутствовали председатель Союза ортодоксальных еврейских конгрегаций Аллен Фагин, глава Движения реформирования Рик Якобс и представитель Консервативного движения иудеев Стивен Верник.

"На встрече стороны подчеркнули общую связь между людьми, особенно людьми веры, важность толерантности, сосуществования и работы плечом к плечу во имя лучшего будущего для человечества", - сообщили агентству "Блумберг" в саудовском посольстве в США.

Наследный принц Саудовской Аравии находится с визитом в США. В ходе поездки он встретился с президентом Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных чиновников.