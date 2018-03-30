События

02:17 30.03.2018

В Бахмаче осужден мужчина, который облил автомобиль бензином и пытался его поджечь

В Бахмаче осужден мужчина, который облил автомобиль бензином и пытался его поджечь

Бахмачский районный суд (Черниговская обл.) осудил местного жителя за попытку поджога автомобиля, сообщили в Бахмачской местной прокуратуре.

"Бахмачским райсудом признан виновным житель Бахмача за завершенное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенного путем поджога", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Преступления квалифицируются по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на преступление и умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В прокуратуре отметили, что несмотря на фактическое непризнание в суде обвиняемым вины, прокурор предоставил неопровержимые доказательства того, что человек в августе 2017 находясь в нетрезвом состоянии, прибыл в хозяйство своего знакомого, где облил бензином его автомобиль и пытался поджечь, однако из-за вмешательства очевидцев происшествия автомобиль не загорелся.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и освобождения от его отбывания, если он в течение 1,5 года испытательного срока не совершит нового преступления.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львовской области сотрудника ГФС задержали на взятке в $400

Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

Суд подтвердил правомерность применения последствий ничтожности сделок, заключенных банком "Михайловский" накануне признания его неплатежеспособным

В Сумах по материалам СБУ осудили террориста, завербованного российскими спецслужбами

Пограничники зафиксировали несколько случаев предложения взяток на КПВВ "Марьинка" и "Майорское"

В Кировоградской области из-за долговременной эксплуатации теплотрассы без тепла осталось более 1,5 тыс. жителей

Порошенко подписал указ о назначении госстипендий выдающимся деятелям культуры Украины

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

В Луганской области осудили вожака террористической группировки ОРЛО "Рим"

В Житомирской области депутат насмерть сбил пешехода и скрылся

ПОСЛЕДНЕЕ

В госдепе США пока не называют, какие меры будут приняты в ответ на высылку 60 американских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства

Вашингтон оставляет за собой право на дальнейшие меры в отношении России

В Днепропетровском главке полиции уже провели и будут продолжены кадровые изменения – Князев

В день свадьбы британского принца Гарри в Виндзоре соберется более 100 тыс. человек

НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты

Открылся обновленный консульский отдел Посольства Украины в Турции

Канада планирует удвоить количество своих полицейских тренеров для Нацполиции Украины

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпошты" в Харьковес

Один боец ВСУ ранен, один травмирован вследствие 32 обстрелов со стороны боевиков

Суд оставил Савченко под стражей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА