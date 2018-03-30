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01:14 30.03.2018

В госдепе США пока не называют, какие меры будут приняты в ответ на высылку 60 американских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства

Госдепартамент отказался говорить о том, какие меры Вашингтон может предпринять на ответные действия РФ на высылку 60 российских дипломатов из США.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности на эту тему (возможной ответной реакции США - ИФ). Это то, что президент (США, Дональд Трамп), заместитель госсекретаря (Джон Салливан), (глава Пентагона) генерал (Джеймс) Мэттис и другие - это целый межведомственный процесс - будут обсуждать, какие шаги предпринимать дальше. И я не собираюсь опережать ни одно из этих обсуждений, которое может произойти", - сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт журналистам.

По ее словам, США "изучают варианты" возможных действий.

В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге, а также закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге в качестве ответа на высылку из США российских дипломатов и закрытие генконсульства РФ в Сиэтле.

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