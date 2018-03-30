События

00:39 30.03.2018

Во Львовской области сотрудника ГФС задержали на взятке в $400

Во Львовской области сотрудника ГФС задержали на взятке в $400

Начальника Радеховского отделения Червоноградской объединенной государственной налоговой инспекции во Львовской области задержали при получении взятки в сумме $400, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Чиновник вымогал от местного жителя указанную сумму за предоставление данных из реестра плательщиков НДС, конфиденциальной информации о деятельности других субъектов предпринимательской деятельности, а также за несоздание преград в ведении бизнеса.

Задержание проводили сотрудники управления внутренней безопасности главного управления ГФС Украины во Львовской области и прокуратуры.

Задержанному выдвинули подозрение в правонарушении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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