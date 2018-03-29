События

19:22 29.03.2018

В день свадьбы британского принца Гарри в Виндзоре соберется более 100 тыс. человек

В день свадьбы британского принца Гарри в Виндзоре соберется более 100 тыс. человек

Более 100 тыс. человек, согласно ожиданиям полиции, посетят британский город Виндзор, где 19 мая должно состояться бракосочетание внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри Уэльского и актрисы Меган Маркл.

"Ожидается, что общенациональное празднество привлечет в Виндзор более 100 тыс. человек со всего мира", - говорится в заявлении местного отделения полиции.

"Это будет одна из крупнейших операций в истории полиции долины Темзы (отделение правоохранительных органов в графстве Беркшир, где находится Виндзор - ИФ)", - отмечается в документе.

Кроме того, представители полиции сообщили о мерах безопасности, которые будут применяться в день королевской свадьбы.

Они отметили, что в городе будет увеличена численность сотрудников правоохранительных органов, а также будут проводиться проверки граждан.

"В Виндзоре будут проводиться проверки и досмотры. Любые предметы, которые могут представлять риск для общественности, будут изыматься", - говорится в заявлении полиции.

Бракосочетание принца Гарри Уэльского и американской актрисы М.Маркл запланировано на 19 мая 2018 года и должно состояться в Виндзорском замке.

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Интерфакс-Украина
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