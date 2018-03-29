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18:53 29.03.2018

Канада планирует удвоить количество своих полицейских тренеров для Нацполиции Украины

Канада планирует удвоить количество своих полицейских тренеров для Нацполиции Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Канады в Украине Романом Ващуком продолжение сотрудничества с канадскими партнерами в сфере развития Национальной полиции Украины в рамках проекта поддержки подготовки полицейских (РТАР).

"Мы планируем увеличить количество наших офицеров-экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования Нацполиции Украины и повышения уровня квалификации полицейских", - цитирует слова Р.Ващука департамент коммуникации МВД Украины в четверг.

Посол подчеркнул, что сейчас Канада председательствует в G7 ("Большая семерка"), поэтому пристально следит за ситуацией в Украине.

Р.Ващук отметил, что Отава готова поддержать Украинку не только на пути реформ, но и в восстановлении территориальной целостности и улучшении экономической ситуации.

В свою очередь министр А.Аваков отметил, что Канада всегда была стратегическим партнером на пути реформирования правоохранительной системы в Украине.

"Мы ценим поддержку канадских коллег в процессе реформирования МВД и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - отметил министр.

В МВД сообщили, что проект поддержки подготовки полицейских (РТАР) начался в октябре 2016 года и направлен на оказание консультативных услуг и подготовку кадров для Национальной полиции. Проект включает консультации канадских специалистов по вопросам управления персоналом и вопросам профессионального развития, поддержку региональных учебных центров, поддержку учебных материалов и развитие восьми специализированных курсов.

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Интерфакс-Украина
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