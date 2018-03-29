События

18:40 29.03.2018

Один боец ВСУ ранен, один травмирован вследствие 32 обстрелов со стороны боевиков

Один боец ВСУ ранен, один травмирован вследствие 32 обстрелов со стороны боевиков

Боевики продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня на Донбассе и с начала суток четверга совершили 32 обстрела позиций сил АТО, в результате чего ранения получил украинский военнослужащий, и еще один получил боевую травму.

"В результате вражеского огня один украинский защитник ранен. Еще один воин - получил боевое травмирование. Оба военнослужащих оперативно доставлены в лечебное учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 четверга, обнародованной в странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

В частности, на Донецком направлении ИЗ 82мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БПМ боевики обстреляли украинские укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм применили по подразделениям ВСУ у Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика.

"Кроме этого, под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а стрелкового оружия - Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя. Также БМП оккупанты применили по нашим позициям у Гнутово, Талаковки и Пищевика", - говорится в сводке.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал украинские укрепления неподалеку Луганского.

Как сообщалось, 26 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей… подтвердили свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00.01 (по киевскому времени)", - говорится в заявлении ТКГ.

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Интерфакс-Украина
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