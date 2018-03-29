Раде предлагают предусмотреть выплаты незаконно удерживаемым на оккупированных территориях и за рубежом украинцам

Группа народных депутатов предлагает предусмотреть выплаты незаконно лишенным свободы на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами лицам, за исключением осужденных, военнослужащих и правоохранителей, в размере минимальной зарплаты за каждый месяц пребывания в заточении.

Соответствующее положение содержит проект закона (№8205) о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, которые незаконно лишены свободы, являются заложниками, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады в четверг.

Авторы инициативы предлагают урегулировать общественные отношения касательно лиц, которые незаконно лишены свободы, захвачены как заложники незаконными вооруженными формированиями или правоохранительными органами иностранного государства с 20 февраля 2014 года, а также касательно граждан Украины, которые незаконно осуждены судами иностранного государства.

В случае принятия данной законодательной инициативы, Служба безопасности Украины будет признавать человека незаконно лишенным свободы, заложником и выдавать соответствующую справку. Если СБУ откажет в признании человека заложником, такое решение можно будет оспорить в судебном порядке.

Реализация прав и пользование льготами будет происходить на основании удостоверения лица, пострадавшего от незаконного лишения свободы. Такое удостоверение бывший заложник сможет получить в 7-дневный срок со дня обращения в местный орган социальной защиты населения по месту регистрации. Порядок выдачи таких удостоверений будет определять Министерство социальной политики.

Лицам, которые незаконно лишены свободы, за исключением незаконно осужденных, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Украины, гарантируется денежная компенсация в размере минимальной зарплаты за каждый месяц пребывания в местах незаконного лишения свободы из расчета пропорционального распределения данной суммы за каждый день незаконного лишения свободы.

А тем, кто незаконно осужден судами иностранного государства, Украина окажет правовую помощью в международных судебных инстанциях относительно получения денежной компенсации за незаконное лишение свободы.

Кроме того, заложники будут иметь право на правовую помощь от государства, медицинскую помощь – обследование, лечение, реабилитацию – после освобождения.

В случае смерти заложника или бывшего заложника его семье будет полагаться единоразовая денежная помощь от государства, объем и порядок выплаты которой определит Кабинет министров Украины.

Однако такую помощь семья не получит, если заложник погиб вследствие совершенного им преступления или покончил жизнь самоубийством.

В законопроекте прописаны содержание и направленность государственной политики в сфере правовой и социальной защиты лиц, незаконно лишенных свободы, захваченных как заложники на временно оккупированных территориях Украины или за ее пределами.

Действие закона не будет распространяться на тех, кто содействовал оккупации части территории Украины, обеспечению деятельности незаконных вооруженных формирований, незаконных органов власти, созданных на временно оккупированной территории, а также способствовал нарушению прав человека.

Как сообщалось, соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 27 марта.

Его инициаторами выступил народный депутат Юрий-Богдан Шухевич (фракция "Радикальной партии") и группа народных депутатов, среди которых первый вице-спикер Ирина Геращенко, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.