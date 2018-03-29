Британские медики сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом подвергшаяся нападению с использованием нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, пошла на поправку, сообщает британская Национальная служба здравоохранения (NHS).

"Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.

Представитель службы охарактеризовал состояние женщины как "стабильное".

При этом С.Скрипаль все еще находится в стабильно критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что С.Скрипаль и его дочь впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.