Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по апелляции адвокатов Савченко относительно отмены ее ареста

Коллегия судей Апелляционного суда г.Киева удалилась в совещательную комнату для принятия решения по апелляции адвокатов народного депутата Надежды Савченко, которые просят изменить ей меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", суд заслушал позиции участников процесса на заседании в четверг и ушел для принятия решения.

Адвокаты Н.Савченко считают необоснованным и незаконным решение Шевченковского районного суда г.Киева от 23 марта о содержании ее под стражей до 20 мая.

В свою очередь бывший народный депутат, известный диссидент Степан Хмара обратился к суду с заявлением о готовности взять Н.Савченко на поруки.

В свою очередь прокуроры просят суд оставить в силе решение суда об аресте Н.Савченко на 2 месяца, а также отменить решение Шевченковского суда в той части, где он признал незаконным задержание Н.Савченко 22 марта за несовершенное по факту преступление.