Украина не намерена выдавать РФ пранкера Вольнова, но российская сторона может просить ГПУ о проведении с ним юридических процедур

Российская сторона может обратиться к украинской прокуратуре для проведения юридических процедур с украинским пранкером Евгением Вольновым, которого в России обвиняют в распространении недостоверных сведений о количестве жертв пожара в Кемерово (РФ), но о выдаче не может идти речи, сказала агентства "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Украина не выдает своих граждан" - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом Л.Сарган отметила, что российская сторона должна уведомить о подозрении Е.Вольнова согласно юридическим процедурам.

По ее словам, РФ может это сделать посредством обращения к Генпрокуратуре Украины в рамках международно-правовой помощи.

Как сообщалось, 28 марта 2018 года Басманный суд Москвы санкционировал арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгений Вольнов).Суд избрал Е.Вольнову меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Ему предъявлено заочно обвинение по ч.1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды). Наказание по данному обвинению предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По данным следствия, Н.Кувиков публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 76 человек.