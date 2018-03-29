Претензии РФ к украинским экспортерам ремуслуг авиатехники б. СССР юридически ничтожны

РФ демонстрирует двойные стандарты в вопросах модернизации военной авиатехники производства б. СССР, пытаясь вытеснить Украину с мирового рынка авиаремуслуг. Ее претензии к украинским экспортерам этих услуг юридически ничтожны, убежден директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" данные его источников в оборонном секторе относительно появления новых тендерных требований на закупку авиаремуслуг рядом стран на фоне обвинений российского ОПК в, якобы, отсутствии у украинских предприятий правовых оснований для обслуживания военной авиатехники разработки б. СССР, военный эксперт отметил: "Действия российской стороны по вытеснению конкурентов с рынка на основании утверждения об эксклюзивности прав разработчика являются сомнительными".

По его словам, предприятия ОПК Украины имеют всю необходимую техническую документацию для обслуживания авиатехники, разработчики которых находятся на территории РФ, - "МиГ", "Су", "Ил", "Ми".

"Права на осуществление ремонта этих типов авиатехники получены в соответствии с установленными в б. СССР процедурами, с передачей комплекта необходимой документации. Они не имеют обратной силы и правовые основания для дополнительного лицензирования отсутствуют", - сказал он.

В.Рябых также напомнил, что регулирование деятельности госавиации, к которой относятся военные самолеты, является сферой компетенции уполномоченных госорганов страны-эксплуатанта авиатехники.

"Страна-эксплуатант может устанавливать свои правила и вносить изменения в конструкцию летательного аппарата. Правила игры задает эксплуатант - Минобороны, которое берет на себя функцию сертификации и контроля безопасности эксплуатации авиатехники", - уточнил эксперт.

По его словам, примером различных подходов к госрегулированию вопросов эксплуатации военной авиатехники производства б. СССР может служить эксплуатация истребителей "МиГ-29" в Польше и Болгарии. "Польша решила проблему модернизации парка "Миг-29" без обращения к российскому разработчику, создав, сертифицировав и поставив на вооружение собственный вариант модернизированного "МиГ-29". Тогда как Болгария страдает из-за нерешенности этого вопроса", - заметил военный эксперт.

"Показательно, что РФ демонстрирует двойные стандарты в этой сфере, отказавшись от услуг украинского разработчика транспортных самолетов семейства "Ан" ГП "Антонов" при ремонте и модернизации своего парка транспортников "Ан". Российская сторона самостоятельно определила и наделила полномочиями по конструкторскому сопровождению эксплуатации самолетов украинской разработки собственные госинституты и организации", - акцентировал собеседник агентства.

В этой связи он уточнил: "Согласно правилам ICAO, страна-эксплуатант летательного аппарата может вносить изменения в конструкцию летательного аппарата при наличии научно-технического, конструкторского и производственного потенциала. При этом государство-эксплуатант берет на себя обязательства по обеспечению безопасности эксплуатации".

По мнению В.Рябых, с целью усиления своих позиций на рынке вооружений НАТО и ЕС, Украине следует активизировать разъяснительную работу среди стран-потребителей авиаремуслуг авиатехники б. СССР относительно возможностей Украины в этой сфере, а также наличия у украинской стороны необходимых правовых оснований и компетенций для осуществления такой деятельности.

"Также есть смысл ставить перед западными союзниками вопрос об абсурдности идеи ВТС стран-членов НАТО с потенциальным противником: речь идет о возможности использования РФ различных технических закладок, позволяющих ей блокировать эксплуатацию авиатехники, отремонтированной для стран-членов альянса", - добавил военный эксперт.

Услуги авиаремонта - одно из традиционных и перспективных направлений экспорта вооружений и спецуслуг Украины на мировом рынке вооружений, в последние годы доля авиаремонта составляет порядка 30% в общем объеме экспорта вооружений и спецуслуг Украины.