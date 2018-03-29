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17:03 29.03.2018

Свыше 80% британцев считают недостаточными усилия правительства страны в рамках переговоров по Brexit

Свыше 80% британцев считают недостаточными усилия правительства страны в рамках переговоров по Brexit

Почти 85% британцев заявили, что негативно оценивают шаги правительства Британии, которые были сделаны за прошедший год для выхода страны из Евросоюза, свидетельствуют результаты опроса, распространенные в четверг изданием Express & Star.

Так, 84% респондентов ответили отрицательно на вопрос, довольны ли они тем прогрессом, который смогла достичь Британия на переговорах с Брюсселем, спустя 12 месяцев после запуска процесса Brexit. 16% опрошенных заявили, что британское правительство добилось значительного успеха по Brexit.

При этом мнения респондентов относительно последствий выхода Британии из ЕС для национальной экономики разделились. В соответствии с результатами опроса, 43% британцев уверены, что существование Лондона вне интеграционного объединения положительно скажется на экономической ситуации в стране. Напротив, 57% опрошенных считают, что Brexit нанесет ущерб Великобритании в этой сфере.

В общей сложности свыше 60% респондентов признали, что настроены менее оптимистично по отношению к Brexit, по сравнению с 2017 годом. Помимо этого, 56% британских подданных высказались за проведение повторного референдума после того, как станут известны все условия выхода Британии из ЕС.

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек. Время проведения опроса и погрешность опроса издание не указывает.

Результаты опроса были опубликованы в связи с годовщиной подписания премьер-министром Британии Терезой Мэй указа о начале процедуры выхода Лондона из Евросоюза - 29 марта 2017 года.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

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