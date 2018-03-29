События

16:54 29.03.2018

Киевский метрополитен проведет инвентаризацию расположенных близ станций торговых объектов

По поручению мэра Киева Виталия Кличко и в связи с последними событиями КП "Киевский метрополитен" проведет инвентаризацию всех объектов коммерческого, торгового и социально-бытового назначения, расположенных в технических зонах метрополитена или неподалеку от входов-выходов на станции на соблюдение норм пожарной безопасности.

Как сообщается в четверг на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook, инвентаризация коснется объектов, расположенных "ближе, чем в 10 метрах от вентиляционных киосков и в пределах 20 метров от входов-выходов на станции на соблюдение норм пожарной безопасности".

В КП напомнили, что вечером 28 марта загорелся магазин с товарами для дома возле станции "Левобережная". Дым от пожара быстро распространился в сторону станции, из-за чего появился опасный едкий запах и плохая видимость для пассажиров и машинистов электропоездов. Станция полностью возобновила работу через полтора часа. При этом в "Киевском метрополитене" подчеркнули, что не являются балансодержателем территории, где произошел пожар.

"Отметим, что с 2014 года из-за возгорания объектов коммерческого и торгового назначения четыре раза была приостановлена работа некоторых станций метрополитена более чем на полтора часа. Это привело к сбоям графика движения поездов, нормальной работы станций и создало неудобства для пассажиров. Во всех вышеуказанных случаях никто не пострадал", - отметили в метрополитене.

В КП также напомнили, что непосредственно на балансовой территории метро были демонтированы МАФы, которые нарушали правила пожарной безопасности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бывшей сотруднице Харьковского метрополитена объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности

В Киеве в связи с матчем между "Динамо" и "АЕК" будут перекрыты 3 станции метро

Киевский метрополитен откроет еще 12 турникетов для оплаты банковской карточкой

Станция Хрещатик киевского метрополитена возобновила работу

Станция Хрещатик киевского метрополитена закрыта из-за сообщения о минировании

Режим работы Киевского метрополитена будет изменен в связи с футбольным матчем "Динамо-Янг Бойз"

В Киеве в обед возле Бабьего Яра закроют выход на станции "Дорогожичи" – метрополитен

В киевском метрополитене почти через день полиция изымает оружие и взрывчатку

Гвардейцы и полиция усилили охрану станций метрополитена Киева – Нацгвардия

В четверг откроют отремонтированный вестибюль станции "Левобережная" Киевского метрополитена

ПОСЛЕДНЕЕ

Польша усиливает контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной

Претензии РФ к украинским экспортерам ремуслуг авиатехники б. СССР юридически ничтожны

Свыше 80% британцев считают недостаточными усилия правительства страны в рамках переговоров по Brexit

ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей

ДнепроГЭС готов к весеннему паводку

Сбой в Telegram был вызван плановыми работами провайдера дата-центра сервиса

"Укрзализныця" не будет ограничивать движение пасспоездов при ремонтных работах на направлении Киев-Запорожье

Социальную карту участников АТО уже получили 135 тыс человек

Статус замминистра обороны Павловского в деле о растрате 149 млн грн не изменился

Суд разрешил Савченко находиться рядом с адвокатами во время рассмотрения апелляции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА