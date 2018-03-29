Киевский метрополитен проведет инвентаризацию расположенных близ станций торговых объектов

По поручению мэра Киева Виталия Кличко и в связи с последними событиями КП "Киевский метрополитен" проведет инвентаризацию всех объектов коммерческого, торгового и социально-бытового назначения, расположенных в технических зонах метрополитена или неподалеку от входов-выходов на станции на соблюдение норм пожарной безопасности.

Как сообщается в четверг на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook, инвентаризация коснется объектов, расположенных "ближе, чем в 10 метрах от вентиляционных киосков и в пределах 20 метров от входов-выходов на станции на соблюдение норм пожарной безопасности".

В КП напомнили, что вечером 28 марта загорелся магазин с товарами для дома возле станции "Левобережная". Дым от пожара быстро распространился в сторону станции, из-за чего появился опасный едкий запах и плохая видимость для пассажиров и машинистов электропоездов. Станция полностью возобновила работу через полтора часа. При этом в "Киевском метрополитене" подчеркнули, что не являются балансодержателем территории, где произошел пожар.

"Отметим, что с 2014 года из-за возгорания объектов коммерческого и торгового назначения четыре раза была приостановлена работа некоторых станций метрополитена более чем на полтора часа. Это привело к сбоям графика движения поездов, нормальной работы станций и создало неудобства для пассажиров. Во всех вышеуказанных случаях никто не пострадал", - отметили в метрополитене.

В КП также напомнили, что непосредственно на балансовой территории метро были демонтированы МАФы, которые нарушали правила пожарной безопасности.