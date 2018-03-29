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16:52 29.03.2018

ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей

ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) с 30 марта начинает масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на исполнение решения правительства с завтрашнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной", - сообщила пресс-служба Кабинета министров в четверг по результатам совещания у премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным.

Премьер подчеркнул, что данные проверки необходимо сделать как можно быстрее в полной координации с местными властями.

Вместе с тем В.Гройсман отметил, что проверки не могут быть инструментом давления, но должны обеспечить безопасность граждан.

"Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись", - подчеркнул В.Гройсман.

Со своей стороны Н.Чечеткин подтвердил, что проверки начнутся уже в пятницу, 30 марта, и будут проходить по всем общественным местам в режиме дополнительной тренировки персонала.

Как сообщалось, 28 марта В.Гройсман на заседании правительства поручил Министерству внутренних дел Украины, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

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