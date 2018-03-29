ДнепроГЭС готов к весеннему паводку

Днепровская гидроэлектростанция готова к прохождению весеннего паводка, сообщил отдел работы со СМИ ЧАО "Укргидроэнерго".

"По состоянию на 29 марта 2018 года Днепровская ГЭС подготовлена к весеннему половодью. С целью обеспечения своевременной и надежной подготовки станции к пропуску паводка разработаны меры по подготовке станций к работе в период паводка", - сообщило руководство филиала "Днепровская ГЭС" ЧАО "Укргидроэнерго".

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Накануне с персоналом станции были проведении тренировки соответственно прохождение весеннего наводнения.

"На 29 марта 2018 года приплыв воды в водохранилище Днепровской ГЭС в пределах 1800-2200 куб. м/с, станция пропускает 2582 куб. м/с, что составляет 50% пропускной способности ГЭС. Максимальная пропускная способность гидроагрегатов Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2 возможна до 5187 куб. м/с", - сообщили на станции.

Персонал Днепровской ГЭС постоянно ведет мониторинг прилива воды в водохранилище. В случае его увеличения Межведомственная комиссия при Государственном агентстве водных ресурсов примет решение о дополнительной выработке и увеличении пропуска воды через гидроагрегаты.

"Определенные характеристики турбин являются достаточными для поддержания в течение половодья уровней Днепровского водохранилища в пределах, определенных Межведомственной комиссией (50,7-51,4 м)", - указано в сообщении.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5747,6 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.