События

16:10 29.03.2018

Сбой в Telegram был вызван плановыми работами провайдера дата-центра сервиса

Сбой в Telegram был вызван плановыми работами провайдера дата-центра сервиса

Сбой в Telegram был вызван плановыми работами провайдера дата-центра сервиса, сообщил в своем Twitter основатель мессенджера Павел Дуров.

"Это привело к незапланированному сбою. Благодаря распределенной инфраструктуре сбой не затронул пользователей в Америке и Восточной Азии", - сообщил П.Дуров.

Сбой Telegram произошел в четверг - он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. Проблемы в работе с Telegram испытали пользователи в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке. П.Дуров ранее объяснил сбой отключением электропитания серверов в дата-центре.

Для того чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем, П.Дуров пообещал установить более прямой и постоянный контакт между инженерами Telegram и электротехниками дата-центра. Также планируется провести модернизацию оборудования, обеспечивающего электропитание, добавил основатель Telegram.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Претензии РФ к украинским экспортерам ремуслуг авиатехники б. СССР юридически ничтожны

Свыше 80% британцев считают недостаточными усилия правительства страны в рамках переговоров по Brexit

Киевский метрополитен проведет инвентаризацию расположенных близ станций торговых объектов

ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей

ДнепроГЭС готов к весеннему паводку

"Укрзализныця" не будет ограничивать движение пасспоездов при ремонтных работах на направлении Киев-Запорожье

Социальную карту участников АТО уже получили 135 тыс человек

Статус замминистра обороны Павловского в деле о растрате 149 млн грн не изменился

Суд разрешил Савченко находиться рядом с адвокатами во время рассмотрения апелляции

Суд отказал Савченко в отводе коллегии судей Апелляционного суда Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА