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16:07 29.03.2018

"Укрзализныця" не будет ограничивать движение пасспоездов при ремонтных работах на направлении Киев-Запорожье

"Укрзализныця" не будет ограничивать движение пасспоездов при ремонтных работах на направлении Киев-Запорожье

ПАО "Укрзализныця" в 2018 году намерено направить 545,6 млн грн на реконструкцию 88,4 км пути на направлении Киев-Днепр-Запорожье.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрзализныци", кроме этого планируется средний ремонт 51 км пути, ремонт 50 комплектов стрелочных переводов, комплексно оздоровительный ремонт 62 км пути и оборудование 31 нового комплекта переводов.

Работы будут выполняться на разных участках на протяжении всего года. На период проведения работ на каждом объекте, для обеспечения максимального пропуска поездов, разрабатываются вариативные графики движения, которые учитывают максимальный попуск пассажирских поездов с минимальным отклонением от действующего графика.

"Отмены, или изменения маршрутов пассажирских поездов на этом направлении не предусматривается. При необходимости на другие участки будут переводиться грузовые поезда", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В результате ремонтных работ 2018 года на направлении Киев-Днепр-Запорожье планируется отменить девять действующих ограничений скорости движения до 47,9 км а также предотвратить ограничение скорости на 91,6 км пути.

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